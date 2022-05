© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Intervenir sur le terrain suite à un appel reçu sur la ligne 19, gérer la fluidité de la circulation grâce aux nouvelles technologies… Le360 est allé à la rencontre des équipes du nouveau poste central de commandement et de coordination de la préfecture de police de Casablanca. Les images.

Inauguré le 7 avril dernier, le poste central de commandement et de coordination de la préfecture de police de Casablanca gère à la fois la sécurité routière et les actions de secours de la police grâce à l'intégration de la technologie dans le contrôle urbain via des caméras de dernière génération.

Construit sur quatre étages, cet édifice regroupe plusieurs opérations sécuritaires cruciales et vitales dans un seul bâtiment dans l’objectif d'accompagner la fluidité du transport et de la circulation au sein de la métropole, et de pouvoir à la fois répondre aux appels de secours sur la ligne 19 et gérer les interventions de la police sur la voie publique dans le cadre d'un espace informatisé et opérationnel unifié et intégré.

«Le premier étage permet de visionner les caméras de surveillances installées dans les principaux axes de Casablanca et les différents points sensibles de la ville, pour gérer la fluidité de la circulation, la sécurité routière et le contrôle du périmètre urbain», explique Adil Oumimoun, Chef du poste central de commandement et de coordination.

«Le deuxième étage comprend une salle multifonctions où plusieurs éléments de police se relaient 24h/24 et 7j/7 pour recevoir les appels de secours des citoyens via la ligne 19 et les orienter vers les différentes unités de polices relevant de la préfecture de Casablanca pour les interventions sur le terrain», souligne-t-il.

Cette nouvelle structure se distingue à la fois par une architecture moderne et des critères techniques et fonctionnels en mesure d'accompagner le niveau de développement atteint par les services de police. Le système de contrôle de cet édifice se compose d'un mur d'écrans (40 écrans) lié à un réseau de 210 caméras de contrôle de haute définition. Voici plus d'informations dans cette vidéo.