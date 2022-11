© Copyright : DR

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont procédé le lundi 7 novembre dernier, à l’arrestation d’un individu de 20 ans soupçonné d'être impliqué dans la possession et la promotion de contenu numérique à caractère pédopornographique, apprend-on d’un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été arrêté dans le cadre d’une coopération internationale en matière de sécurité qui avait détecté son implication dans le téléchargement de vidéos à caractère «pédophilique» sur Internet, avant de les proposer à la vente sur les réseaux sociaux en échange de cryptomonnaies, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans son communiqué.

Les recherches et investigations menées, après la détection des annonces promotionnelles desdites vidéos sur les réseaux sociaux, ont abouti à l’arrestation du suspect dans la ville de Casablanca. La perquisition de son domicile et de sa boutique a permis la saisie d’un ordinateur portable et de trois téléphones portables contenant des traces numériques de ce contenu pédopornographique, ainsi que la saisie d’un support de stockage numérique de données et d’un modem internet.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de découvrir toutes les ramifications, motifs et circonstances de cette affaire, en plus de détecter toute éventuelle collusion.