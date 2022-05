© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Casa Chikaya, une nouvelle plateforme pour recueillir les doléances des Casablancais, verra le jour le 15 juin prochain.

«Casa Chikaya», la nouvelle application pour recueillir les plaintes des Casablancais et en faire le suivi en ligne, sera officiellement lancée le 15 juin prochain. C’est ce qu’a annoncé Nabila Rmili, présidente du conseil de la ville de Casablanca, ce mercredi 25 mai 2022, dans son discours de bienvenue, lors de la sixième édition du Smart City Casablanca Symposium.

En effet, cette plateforme mise à la disposition des citoyens casablancais leur permettra de soumettre leurs plaintes et doléances, et de faire le suivi de leur traitement en ligne par les autorités compétentes.

«La création de cette nouvelle application est l’occasion pour les Casablancais de faire part de leurs plaintes et d’assurer leur suivi en ligne. Il y a une équipe complète présente au niveau de chaque arrondissement, chargée de traiter les différentes demandes et d'y répondre. C’est donc une occasion pour améliorer la qualité de vie au sein de la métropole et garantir un contact et une communication permanente entre le citoyen casablancais et le conseil de la ville», explique Nabila Rmili, maire de Casablanca, dans une déclaration pour Le360.

Pour déposer leurs réclamations, les résidents de la ville blanche devront accéder à l’application soit par le biais de leur compte d’utilisateur ou de façon anonyme, y joindre les documents et images nécessaires, si disponibles, puis de faire le suivi de traitement de leur plainte par les autorités concernées.

Casa Chikaya peut ainsi être téléchargée sur les smartphones, en arabe ou en français. L’objectif derrière la création de cette plateforme est donc d’accélérer le processus de digitalisation de la ville de Casablanca, de veiller au bon déroulement des procédures administratives, et de surtout fluidifier la relation entre le citoyen casablancais et l’administration, tout en améliorant la connectivité au niveau de la ville.

Dans ce même contexte, il est également utile de rappeler que la plateforme Chikaya.ma, portail national des réclamations lancé officiellement en janvier 2018, a été créée dans ce même objectif, qui est de recevoir sur une échelle nationale les réclamations et les griefs des citoyens et d’assurer leur traitement et suivi, de répondre à leurs questions, de présenter des solutions à leurs problèmes, et d’accueillir leurs observations et propositions ainsi que leurs remarques.

Notons que la réclamation concerne toute expression de préjudice rencontré par l’usager lors de l’utilisation d’un service public suite à un comportement illégal de l’administration ou contraire aux principes de la justice et de l’équité.