© Copyright : DR

Kiosque360. Comme chaque année, les Marocains du Canada célèbrent dans la joie la fête du Trône. L’événement attire beaucoup de monde. Cette année, l’ancien boxeur a décidé de leur gâcher la fête. La police est intervenue et l’a arrêté. Les détails dans cette revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Ahdath Al Maghribia.

Le boxeur «aux gants de la trahison», Zakaria Moumni, a été arrêté, samedi, par la police de Montréal après avoir agressé plusieurs femmes. D’après le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 1er août, l’ancien boxeur s’en est également pris violemment à plusieurs autres personnes qui assistaient à une manifestation de célébration de la fête du Trône.

D’après des personnes présentes dont le quotidien a repris les témoignage, l’ancien boxeur n’a manifestement pas apprécié qu’une cérémonie organisée à cette occasion, ait pu attirer autant de monde. Il a donc commencé à s’acharner sur les personnes présentes, dont de nombreuses femmes. La police est arrivée presque sur le champ et l'a neutralisé.

Selon le quotidien, cette fête organisée à Montréal a attiré beaucoup de Marocains venus de plusieurs autres provinces canadiennes, ainsi qu’une grande assistance parmi les Canadiens de souche qui ont accompagné leurs amis Marocains. Comme chaque année, cette fête qui attire également des personnes d’autres nationalités amies du Maroc, a connu la diffusion de chansons marocaines spécifiques à cette fête. Ce qui a sans doute mis dans tous ses états le boxeur amateur ainsi que d’autres personnes qui ont choisi la même voie que lui.

Cette fête qui, habituellement, se passe dans les meilleures conditions ne s’est malheureusement pas déroulée cette année comme à l’accoutumé, relève de son côté le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du même jour. Cependant, malgré cet incident provoqué par l’ancien boxeur qui s’est attaqué à plusieurs personnes présentes, l’esprit de cette fête n’en a pas été entaché.

L’incident a eu lieu tard dans la soirée du samedi, précise le quotidien, et plusieurs «youtubeurs» marocains présents sur les lieux ont pu transmettre en direct aussi bien les moments de l’agression ainsi que l’opération de l’arrestation par la police de Montréal du mis en cause. Parmi les victimes, figure en effet, poursuit le quotidien, le youtubeur Mohamed Touhfa qui a diffusé, la même nuit, une vidéo en direct racontant comment il a été agressé, verbalement et physiquement avec d’autres personnes et comment l’agresseur a proféré des menaces de mort.

Toujours selon Al Ahdath Al Maghribia, la vidéo de Touhfa, nous apprend également que Zakaria Moumni s’est attaqué aussi à des femmes, dont l’une a été transportée à l’hôpital. Elle a été frappé à l’oreille suite à quoi elle a perdu son appareil auditif et est tombée par terre. De son côté, ajoute le quotidien, la youtubeuse Leila Marzouk a également témoigné en direct. Dans son témoignage, elle a précisé qu’elle a, elle aussi, subi l’agression du boxeur et qu’elle a présenté une plainte à la police canadienne.