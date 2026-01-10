CAN 2025: Laâyoune célèbre la qualification des Lions de l’Atlas dans une ferveur populaire exceptionnelle

Sur la place emblématique du Méchouar, épicentre des célébrations, des milliers de supporters se sont rassemblés pour suivre la rencontre sur l’écran géant installé par Maroc Telecom, dans la fan zone dédiée à la CAN. Dès le coup de sifflet final, la place s’est transformée en un véritable théâtre de joie populaire où les slogans victorieux, les youyous et les chants nationaux et populaires ont résonné.

Des citoyens, venus de différents quartiers de Laâyoune, ont afflué spontanément vers la place du Méchouar, tandis que les klaxons des véhicules de toutes sortes accompagnaient cette euphorie collective. Les principales artères de la ville, notamment les boulevards Mohammed VI, La Mecque et Al Kairaouane, ont également été envahies par une marée humaine drapée aux couleurs nationales.

De nombreux habitants de Laâyoune ont exprimé leur immense fierté après ce succès marquant, longuement attendu par les supporters marocains à travers tout le Royaume. La nette domination des Lions de l’Atlas face au Cameroun a renforcé la confiance du public dans une sélection nationale qui a livré une prestation de haut niveau, confirmant ses ambitions dans cette CAN organisée sur ses terres.