Campagne de vaccination, mesures d’allègement, vaccins ARN, immunité des enfants…, le vrai du faux

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Sinopharm contre le Covid-19 dans le vaccinodrome intelligent, dans le quartier d'Errahma près de la ville de Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l'origine d'un flot de fake news relayées par des sites d'information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre intox et bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.