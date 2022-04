Une convention a signée, vendredi 1er avril 2022, par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, et le président de la Fédération des colonies de vacances, Mohamed Kartiti, pour le reprise des colonies de vacances.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a fait part ce vendredi 1er avril 2022 d’une bonne nouvelle à l’adresse des parents d’élèves en annonçant le retour, cet été, des colonies de vacances dans sa forme classique, avec l’accueil d’un total de 250.000 enfants, répartis sur le temps et diverses régions du pays.

Ce retour des colonies de vacances dans leur forme complète, après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie du Covid-19, a été l’objet d’une convention qu’a signée au siège de la Bibliothèque du Royaume du Maroc, le ministre, Mehdi Bensaïd, et le président de la Fédération des colonies de vacances, Mohamed Kartiti.

Les deux hommes se sont félicités de la reprise de ces colonies de vacances dont l’organisation et les préparatifs démarreront sous peu. «Ces colonies de vacances de 10 à 14 jours sont très importantes pour les familles et nous veillerons à ce qu’elles soient des colonies d’une nouvelle génération, dotées d’activités diversifiées, notamment éducatives et culturelles», a déclaré le ministre.

Pour sa part, Mohamed Kartiti a mis en valeur le niveau d’un «encadrement pédagogique adéquat», dont bénéficieront les colonies de vacances.

Il a remercié plusieurs partenaires notamment les transporteurs, dont l’ONCF qui offrira des réductions de 50% sur les billets de voyage. «Nous allons aussi mettre à la disposition des enfants un total de 500 autocars pour le transport aller et retour», a conclu le président de la Fédération des colonies de vacances.