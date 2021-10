© Copyright : DR

Kiosque360. Un litige en justice entre un employeur et son employé dans un salon de coiffure a tourné au drame à Berrechid. Voici les détails de ce drame.

La ville de Berrechid dans la région de Casablanca-Settat a été secouée, jeudi dernier, par un horrible drame. L’affaire porte sur un litige en justice entre un employé et son employeur dans un salon de coiffure. Le premier avait déposé une plainte contre le second pour licenciement abusif et obtenu un jugement en sa faveur condamnant le premier à lui verser une indemnité de 140.000 dirhams. Ce que l’employeur n’a pas digéré.

Il s’est immédiatement déplacé, jeudi, dans le quartier Hay Hassani pour surprendre le plaignant dans sa chambre et lui asséner un violent coup à la tête à l’aide d’un couperet. L’accusé, croyant que la victime avait rendu l’âme, s’est suicidé sur le champ, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 30 et 31 octobre. En fait, précisent les sources du quotidien, le choc l’a mis dans un état hystérique, le poussant à se donner la mort par strangulation, à l'aide d'une corde. D’après les sources du quotidien, il a mis fin à ses jours au domicile de sa victime.



Le drame, qui revêt un caractère encore plus terrible pour les familles des deux individus et leur entourage, a mis en état d’alerte les services sécuritaires et les autorités compétentes de la ville. Embarqués sur les lieux, les enquêteurs et les éléments de la protection civile ont évacué la victime qui était grièvement blessée à l’hôpital de la ville pour être transférée par la suite au centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, en raison de son état critique.

Ensuite, il a été procédé au constat d’usage sur le lieu du drame où la police scientifique a relevé les empreintes digitales optimales qui serviront lors de l’enquête afin d’élucider cette affaire.