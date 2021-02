© Copyright : DR

Kiosque360. Un élu de la commune de Ben Mâachou, relevant de la province de Berrechid, a trouvé la mort, carbonisé, dans un accident de la circulation où sa voiture a pris feu. Une enquête est en cours, mais l’excès de vitesse semble être la piste privilégiée.

Selon le quotidien Al Akhbar daté du 26 au 28 février, un accident dramatique a eu lieu dans la nuit de mercredi dernier, quand un élu communal de Ben Maâchou, à bord de sa voiture particulière (une Renault 19) est entrée en collision frontale avec deux voitures, dont un pick-up, venant en sens inverse.

L’incident a eu lieu sur la route reliant le centre communal de Oulad Abbou et Ben Maâchou, au niveau du Douar Rhahla. Selon les sources d’Al Akhbar, un puissant choc a eu lieu entre les trois voitures, et serait dû très probablement à un excès de vitesse de la part de l’élu communal qui, en se rendant chez lui, aurait mal négocié le dépassement d’une autre voiture. Non seulement, il est entré en collision frontale avec une première voiture venant en sens inverse, mais sa voiture légère a été également percuté de plein fouet par un pick-up qui suivait la première voiture. C'est suite à ce deuxième choc, fatal, que la voiture de l’élu communal à immédiatement pris feu, et l’incendie était d’une puissance telle que le conducteur n’a pu être extrait de l’énorme brasier.

Al Akhbar ajoute que les autorités administratives locales, la gendarmerie royale et la protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux pour apporter les premiers secours aux blessés et les transporter vers l’hôpital régional de Settat.



Pour sa part, la protection civile a eu beaucoup de difficultés à retrouver des restes de la victime, qui a été pratiquement incinérée dans son véhicule, alors que la gendarmerie royale a placé le conducteur du pick-up en garde à vue, sur ordre du parquet, et ce pour les besoins de l’enquête.