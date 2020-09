© Copyright : Hazem Bader- AFP

Kiosquele360. L’état d’urgence sanitaire n’à pas empêché certaines familles d’organiser des fêtes de mariage courant le double risque de contamination et d’arrestation. C’est ce qui est arrivéà Béni Mellal et à Meknès où les mariés ont passé une partie de leur nuit de noces au commissariat.

Malgré l’état d’urgence sanitaire et l’augmentation inquiétante du nombre des cas de contamination certaines familles continuent à violer la loi interdisant, depuis mars dernier, l’organisation les fêtes, des mariages et des obsèques. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 15 septembre, que des parents n’hésitent pas à organiserdes rassemblements secretspourfêter les fiançailles de leurs enfantsmalgré les risques de contamination. Ces fêtes privées organisées en catimini n’ont pas échappé à la vigilance des autorités qui ont procédé à plusieurs interpellations au sein des mariés et leurs proches dans plusieurs villes comme ce fut le cas, ce week end, à Meknès et à Béni Mellal.

Dans cette dernière ville les autorités locales et les services de sécurité ont reçu, dimanche dernier, une informationconcernant l’organisation d’un mariage dans une salle de fête dans le quartier administratif. En se déplaçant sur les lieux les éléments de la police ont surpris près de 60 personnes dans une villa en train de participer à une soirée festive. Cette opération s’est soldée par l'arrestation des mariés, du père du marié ainsi que la propriétaire de la salle de fête qui leur a loué la villa exposant ainsi les invités aux risques d’une contamination voire au déclenchement de plusieurs clusters.

Le quotidien Assabah rapporte que les autorités locales ont procédé à la dispersion des personnes qui participaient à cette fête tandis que la police a emmené les prévenus, y compris les mariés, au commissariat. Ils furent auditionnés via des procès verbaux sur les faits qui leur sont reprochés sous la supervision du parquet compétent. De leur côté les autorités locales et sécuritaires de Meknès ont procédé, samedi dernier, à l’interpellation des dizaines d’invités à une cérémonie de fiançailles organisée dans une villa située dans le quartier «la Patrieuse». Parmi la quarantaine de personnes interpellées ont trouve les deux fiancés, le directeur d’une banque qui est le propriétaire de la villa ainsi que les membres de l’orchestre qui animait la soirée.