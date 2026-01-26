Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours

Au 26 janvier, le volume total des retenues atteint 8.832 millions de mètres cubes (Mm³), contre 8.161 Mm³ le 22 janvier. Sur cette période, le stock national augmente ainsi de 671 Mm³ et le taux de remplissage global gagne quatre points, à 52,6% pour une capacité globale d’environ 16.762 Mm³.

En comparaison avec le niveau constaté depuis le 31 décembre (6.583 Mm³), les retenues se sont accrues de 2.249 Mm³ au 26 janvier. L’apport cumulé sur les quatre jours représente ainsi 29,8% de la hausse totale observée sur la période.

Dans le détail, la hausse constatée ces quatre derniers jours est dominée par le barrage Al Wahda, dont les réserves passent de 2.166 à 2.413 Mm³, soit 247 Mm³ de plus en quatre jours. Son taux de remplissage évolue de 61% à 68% sur une capacité de 3.522 Mm³, ce qui explique une part importante de la progression nationale.

Bin El Ouidane passe de 355 à 431 Mm³, avec un taux de 29% à 35%. Idriss Ier progresse de 550 à 619 Mm³ et son taux de 48% à 54%. Al Massira augmente de 284 à 342 Mm³, son taux de remplissage passe de 10% à 12%, ce qui reste faible au regard de sa capacité (2.656 Mm³), mais améliore le niveau de stock disponible.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Ahmed El Hansali passe de 328 à 389 Mm³, et son taux de 49% à 58%. Dar Khrofa monte de 132 à 163 Mm³, avec un taux qui passe de 27% à 34%. Les variations sont plus limitées à Mansour Dahbi (144 à 147 Mm³, taux de 32% à 33%) et à Hassan II (77 à 85 Mm³, taux de 19% à 21%).

Les barrages déjà proches de leur capacité maximale évoluent peu: Sidi Med Ben Abdellah se maintient autour de 99%, avec une légère baisse de 969 à 965 Mm³.

Évolution des retenues des barrages entre le 22 et le 26 janvier. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 22 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 22 janvier (%) Réserves au 26 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 26 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762 8161 48,6 8832 52,6 671 Al Wahda 3522 2166 61 2413 68 247 Al Massira 2656 284 10 342 12 58 Bin El Ouidane 1215 355 29 431 35 76 Idriss 1er 1129 550 48 619 54 69 Sidi Med Ben Abdellah 974 969 99 965 99 -4 Oued El Makhazine 672 672 100 672 100 0 Ahmed El Hansali 668 328 49 389 58 61 Dar Khrofa 480 132 27 163 34 31 Mansour Dahbi 445 144 32 147 33 3 Hassan II 392 77 19 85 21 8

Ces gains devraient être consolidés dans les prochains jours, en raison de la pluie qui continue d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations attendues, susceptibles de renforcer les apports aux barrages.

Les prochains relevés devraient ainsi refléter un effet plus marqué sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrant pourrait accélérer la recharge des retenues, notamment sur les barrages encore loin de leur capacité.