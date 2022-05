© Copyright : Ambassade de France au Maroc

Un cérémonie d'hommage a eu lieu ce dimanche 8 mai 2022 au carré militaire français du cimetière de Kénitra, où reposent 344 soldats musulmans, morts pour la France durant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La commémoration a été présidée par Helène Le Gal, l’ambassadrice de France au Maroc, à l'occasion du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une cérémonie «qui prend une résonnance particulière aujourd’hui avec la guerre en Ukraine», précise la représentation française au Maroc sur Twitter.

Nous avons comm�mor� aujourd'hui, au carr� militaire fran�ais du cimeti�re de #Kenitra, o� reposent 344 soldats musulmans morts pour la France, la fin de la #SecondeGuerreMondiale qui prend une r�sonance particuli�re aujourd'hui, avec la guerre en #Ukraine pic.twitter.com/AP6lTOUzTo — La France au Maroc ???? (@AmbaFranceMaroc) May 8, 2022

Plus de 85.000 Marocains s’étaient engagés dans l’armée française au cours de ce conflit et s'étaient brillamment illustrés en participant à la libération de la Corse au cours de laquelle s'étaient les distingués de valeureux goumiers en septembre-octobre 1943, aux combats du Garigliano en Italie, entre 1943 et 1944, ainsi qu'au débarquement en Provence, en août 1945, et la campagne de libération de la France.

?? ??? ????? 8 ??? 1945, ????? ?????? ???????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???????? pic.twitter.com/CbxQeeAaNJ — La France au Maroc ???? (@AmbaFranceMaroc) May 8, 2022

Feu le Roi Mohammed V fut fait Compagnon de la Libération par le Général De Gaulle le 18 juin 1945 à Paris, en reconnaissance des sacrifices consentis pour soutenir l’effort de guerre de la France.

A cette occasion, sur les Champs Elysées, les goumiers marocains furent acclamés par la foule lors du défilé célébrant l’appel du Général De Gaulle à Londres et la Victoire qui s'en était suivie.