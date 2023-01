© Copyright : DR

Il s'est longtemps cru américain, jusqu'à ce que Tim Curran découvre qu’il est d’origine marocaine grâce à un test d’ADN et un voyage à travers trois continents. Après les résultats de son test d’ADN, il commence son aventure et voyage au Maroc pour retrouver ses proches biologiques.

Chacun a le droit de connaitre ses origines. Certains recourent à un test d’ADN, ce qui peut ouvrir la boîte de Pandore et changer le cours normal d'une vie. L’histoire de Tim Curran, un sexagénaire originaire de Californie, s’inscrit dans cette lignée. Comme beaucoup aux Etats-Unis, Tim s’est lancé dans une aventure pour chercher sa famille biologique, en consultant des dossiers en ligne et en effectuant un test ADN à domicile.

«J'ai mis ma salive dans des tubes en plastique pour les envoyer à deux sociétés d’analyse du code génétique aux États-Unis. J'ai attendu avec impatience les résultats. Lorsque j’ai reçu l'e-mail, j'ai été choqué. Après avoir cru toute une vie que j'étais un Américain, j'ai appris que ce n'était qu'à moitié vrai. Ma mère biologique est née dans l'Iowa. Mais il s'est avéré que mon père venait d'Afrique du Nord», confie Tim Curran à CNN.

Au fil des années, Tim a cherché sa famille biologique. Le sexagénaire d’origine marocaine a fouillé les bases de données publiques jusqu’à ce qu’il découvre que son père est né à Casablanca dans les années trente. Il découvre également que son père avait immigré aux États-Unis en 1959 et s'était retrouvé à San Francisco. Sa mère avait grandi à San Diego, mais elle aussi avait déménagé à San Francisco.

Tim Curran n’est pas resté les bras croisés. Il a voulu en savoir plus. Après des jours passés à imaginer le meilleur et le pire, il a donc décidé de rencontrer les proches de ses parents biologiques. «À mon grand soulagement, les familles de ma mère et de mon père m'ont accueilli à bras ouverts, malgré leur surprise de découvrir que j'existais. J'ai appris que mes parents biologiques étaient décédés. J’ai été profondément touché et déçu de n'avoir pas eu la chance de les rencontrer. Mais j'étais ravi de savoir que tous mes frères et sœurs étaient encore en vie», ajoute-t-il.



Il découvre par la suite que ses parents biologiques se sont retrouvés à San Francisco. Son père avait travaillé comme parqueteur dans le quartier de North Beach où sa mère était serveuse et danseuse. Mais leur histoire d’amour a été de courte durée.

Tim Curran, qui est rédacteur pour l'émission «Early Start» de CNN, a été davantage surpris quand il a su que sa mère n'avait jamais eu d'enfant de toute sa vie. Du côté de son père, il a appris qu'il avait un demi-frère, une demi-sœur et des dizaines de cousins en France et au Maroc. Il décide donc de rendre visite à la famille de son père. «A Paris, une cousine m'a organisé une fête grand luxe dans sa maison où j'ai été chaleureusement accueilli», ajoute-t-il.

Tim a été ébahi par la beauté du Maroc. «J'ai passé les six premiers jours à Dar Bouazza, une commune de la province de Nouaceur où ma grande famille marocaine possède plusieurs maisons à quelques mètres de la plage, achetées par mon grand-père il y a près d'un siècle pour échapper à la chaleur estivale. J'ai aussi passé près d'une semaine à déguster de délicieux et authentiques plats marocains, comme le tajine d'agneau», raconte-t-il.

Ensuite, il décide de faire une excursion à Fès et à Marrakech, organisée par sa cousine et son mari, tous deux propriétaires d'une agence de voyage de luxe. «Les deux villes étaient belles et impressionnantes. J'ai vu de magnifiques mosquées à Fès et des endroits mythiques comme la synagogue Salat Al Azama de Marrakech. J'ai regardé les artisans au travail, fabriquer de la poterie, de la maroquinerie et du tissu», ajoute-t-il.