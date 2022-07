© Copyright : Gerd Altmann/Pixabay

Une vague de chaleur avec des températures variant entre 41 et 46°C est prévue de mardi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé lundi 18 juillet la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces de Fquih Ben Salah, Khouribga, Beni Mellal, Settat, El Kelaa des Sraghna, Youssoufia, Rehamna, Marrakech, Chichaoua, Zagora, Taroudant, Tata, Assa-Zag, Es-Semara et l'intérieur des provinces suivantes: Essaouira, Guelmim, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd seront concernées mardi par cette vague de chaleur avec des températures variant entre 41 et 45 °C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique (niveau de vigilance: orange).

Cette vague de chaleur touchera également, du mercredi à dimanche, les provinces de Ouezzane, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Meknès, El Hajeb, Taza, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Khouribga, Khénifra, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Benslimane, El Kelaa des Sraghna, Youssoufia, Rehamna, Marrakech, Chichaoua, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara et l'intérieur des provinces suivantes: Larache, Kénitra, Essaouira, Safi, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Boujdour, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Tan-Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Tarfaya et Laâyoune avec des températures qui vont osciller entre 41 et 46°C, selon la même source.