De fortes averses parfois orageuses (avec des hauteurs de pluies de 30 à 100 millimètres) et des rafales de vent relativement fortes sont prévues de ce vendredi 9 décembre 2022 à dimanche prochain, 11 décembre 2022 dans plusieurs provinces du Royaume, annonce ce vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des pluies dont la hauteur varie entre 80 et 100 mm sont attendues de ce vendredi à 11h au lendemain, samedi 10 décembre 2022 à 10h à Chefchaouen ainsi que dans les reliefs des provinces de Larache, Tétouan, Al Hoceïma et Ouezzane, indique la DGM dans un bulletin de niveau de vigilance rouge.

Le temps dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Taza et Taounate sera caractérisé par des pluies dont les hauteurs varieront entre 40 et 80 mm, alors que des précipitations (d'une hauteur variant entre 30 et 45 mm) s’abattront sur Kénitra, Sidi Kacem, Moulay Yacoub, M’diq-Fnideq et Meknès, à partir de ce vendredi à 11h au lendemain, samedi, à 10h, annonce un autre bulletin de la DGM, de niveau de vigilance orange.

Des rafales de vent relativement fortes (de 50 à 70 km/h) sont prévues au cours de la même période dans les plaines de Abda et des Doukkala, au nord d’Essaouira, dans celle du Saïss ainsi que dans l'ensemble de l'ouest du Rif, ajoute ce même bulletin.

Dimanche prochain, 11 décembre 2022, de 1h à 20h, des pluies (dont la hauteur variera entre 40 et 80 mm) intéresseront Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Chefchaouen, Larache, Tétouan et Ouezzane, annonce aussi la DGM.