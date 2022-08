Alerte météo. Averses orageuses et rafales de vent ces lundi et mardi dans plusieurs provinces du Royaume

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses fortes par endroits (avec des précipitations variant entre 25 et 45 mm) et des rafales de vents sont prévues ces lundi 29 et mardi 30 août 2022 dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).