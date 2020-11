© Copyright : dr

Kiosque360. Une bande criminelle qui volait des câbles en cuivre sur la voie ferrée a été démantelée par la gendarmerie d’Ain Taoujdate, près d’El Hajeb. Alertés par l’ONCF, les enquêteurs n’ont pas tardé à localiser l’un des malfaiteurs, avant d’interpeller les quatre autres membres de la bande.

Les éléments de la gendarmerie royale d’Ain Taoujdate, dans les environs d’El Hajeb, ont dernièrement démantelé une bande criminelle spécialisée dans le vol des câbles en cuivre sur les voies ferrées. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 9 novembre, que cette bande est composée de cinq membres dont les âges varient entre 22 et 64 ans. C’est une plainte déposée par la direction de l’ONCF qui a mobilisé les services judiciaires de la gendarmerie pour diligenter une enquête urgente sur cette affaire.

Les enquêteurs n’ont d’ailleurs pas mis longtemps à identifier les malfaiteurs et à les localiser, avant de les interpeller et de récupérer les câbles de cuivre volés. Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire sous l’autorité du parquet général. Cette bande criminelle, qui a été démantelée en un temps record, mettait en danger la sécurité des voyageurs empruntant les trains, sans oublier les pertes financières conséquentes que ces vols causent à la caisse de l’Etat.

Le quotidien Al Massae rapporte que ce sont des techniciens de l’ONCF qui ont découvert le vol des câbles en cuivre entrant dans la composition des caténaires destinées à l'alimentation électrique des trains. Alertés, les gendarmes ont entamé des investigations qui les ont menés jusqu’à l’adresse de l’un des membres de la bande criminelle, qui a été interpellé et auditionné. Le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a dénoncé ses complices, qui ont été arrêtés et soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet général.

Il faut rappeler que ces actes de malveillance sont récurrents et susceptibles de provoquer des incendies dans les caténaires, de causer des accidents de train et de perturber le trafic ferroviaire. En France, où les vols des câbles en cuivre sont tout aussi fréquents, la SNCF a conclu un partenariat avec la gendarmerie afin de mobiliser des hélicoptères, voire des drones, pour traquer les malfaiteurs.