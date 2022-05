© Copyright : DR

Kiosque360. Les premiers vols de bétail ont été observés dans la région de Rhamna. Plusieurs fermes de deux communes de la région ont été attaquées. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Comme chaque année, à l’approche de l’Aïd Al Adha, les voleurs de bétail «frakchias» font leur apparition et multiplient leurs forfaits à travers le pays. Cette année ne fait pas exception, puisqu’ils viennent de se manifester dans la région de Rhamna. D’après le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 28 et 29 mai, plusieurs vols ont été signalés dans deux communes de cette province. Ils ont ciblé pour le moment les grands éleveurs et les fermes d’élevage.



Le quotidien n’a pas évoqué le nombre de moutons volés, mais il affirme que plusieurs plaintes ont été déposées pour vol d’ovins auprès des services de la gendarmerie royale. Et manifestement, les frakchias ne se limitent pas au vol de bétail, puisque l’une des plaintes actuellement en cours d’instruction par la gendarmerie fait état du vol d’une pompe à eau d’une valeur de plus de 50.000 dirhams. L’engin a été volé dans une ferme dont le propriétaire dénonce également plusieurs vols successifs de bétail. D’après le quotidien, tous les animaux qui étaient dans la ferme ont été volés.



Al Akhbar parle d’une bande organisée dont les forfaits ont été dénoncés à plusieurs reprises à la gendarmerie, mais aucun de ses membres n’a encore été appréhendé. Cela, souligne le quotidien, malgré les nombreux indices qui auraient été laissés sur les lieux et qui pourraient éventuellement conduire à leur arrestation. La bande opère pendant la nuit et a «visité» toutes les fermes de la zone, soutient le journal. Al Akhbar est même allé jusqu’à affirmer disposer d’informations crédibles selon lesquelles les membres de cette bande feraient souvent appel aux «services» d’un charlatan, un «fkih» du coin.



C’est, explique le journal, grâce aux services de ce fkih que ce groupe de frakchias peut pénétrer dans n’importe quelle ferme ou propriété, sans être vus ni inquiétés. Il fait en sorte d’endormir les propriétaires qui ne s’aperçoivent de rien en invoquant des forces occultes, explique le quotidien. Quant aux chiens de garde, ils sont tout simplement empoisonnés.



D’après Al Akhbar, même «protégés» par les talismans du fkih, les membres de la bande prennent quand même la précaution de ne pas se déplacer sans leurs armes. Le journal parle ainsi d’armes blanches, mais aussi d’armes à feu, d’anciens fusils de chasse, transportés dans un pick-up et toujours à portée en cas de besoin. Manifestement, à en croire Al Akhbar, cette bande de malfaiteurs connaît très bien la région pour y avoir opéré durant plusieurs années, mais ses membres disposent d’informations détaillées sur chaque éleveur. Évidemment, une fois leurs forfaits commis, ils s’arrangent pour vendre leur butin dans des souks, très loin de la région.