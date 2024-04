Aïd Al-Adha: rusticité et qualité bouchère… Pourquoi la race de Timahdite, trésor de l’Atlas, est très prisée par les Marocains

Le SIAM, qui touche à sa fin, s’est éveillé ce matin sous un afflux croissant de visiteurs. Hommes, femmes et enfants de toutes les régions convergent vers le pôle élevage du Salon international de l’agriculture au Maroc. C’est ici que la Timahdite, une race de moutons originaire des montagnes de l’Atlas, attire les regards.

Adaptée à la vie en altitude, la Timahdite brille par son rendement en carcasse et sa rusticité. Elle prospère dans un environnement caractérisé par un climat impitoyable et des pâturages épars, nous explique un éleveur. Elle est également réputée pour ses qualités bouchères exceptionnelles, sa faible teneur en cholestérol, et son élégante tête brune et uniforme, qui lui confère une allure distincte.

Les femelles pèsent en moyenne entre 60 et 70 kilogrammes, tandis que les mâles atteignent un poids compris entre 100 et 120 kilogrammes. La race porte le nom de son village d’origine, Timahdite, et peuple le Moyen Atlas, des montagnes escarpées de Taza aux régions de Boulemane, et s’étend jusqu’à Khénifra et ses alentours, notamment à Aguelmous.

(crédit: Adil Gadrouz / Le360)