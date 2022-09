© Copyright : DR

Belle âme, au franc-parler aussi rare que percutant, Aïcha Ech-Chenna, présidente de l’association Solidarité Féminine, a tiré sa révérence ce dimanche 25 septembre 2022.

Née à Casablanca en 1941, Aïcha Ech-Chenna est partie vivre à Marrakech avant d'être de retour à Casablanca en 1953. Après avoir perdu son père dès les premières années de sa vie, elle a effectué des études d'infirmière, puis a travaillé comme animatrice d'éducation sanitaire et sociale.

Elle a fondé en 1985 l'Association Solidarité féminine (ASF) pour défendre les droits des femmes et des enfants abandonnés et aura marqué l’histoire du Maroc en étant la première à prendre fait et cause pour les mères célibataires dans le pays.

En 1996, elle publie aux éditions Le Fennec un essai, Miseria, un recueil poignant de témoignages de femmes victimes des maux de la société marocaine (petites bonnes maltraitées ou enfants abandonnés). L'ouvrage a su marquer l’opinion publique.

Adorable, drôle, libre et directe, Aïcha Chenna est titulaire en 1995 du Prix des Droits de l’homme de la République française et du prestigieux Opus Prize des Etats-Unis, en 2009. Elle a également été faite Chevalier de la Légion d’honneur en France, en 2013. Entre autres distinctions.

Ella va manquer à tous ceux qui la connaissaient, de près ou de loin.