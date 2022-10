© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoUne opération «810 couscous» a été organisée ce vendredi 7 octobre 2022, à l'Association solidarité féminine, en hommage à sa fondatrice, Aïcha Ech-Chenna, quinze jours après son décès à l'âge de 81 ans, à Casablanca.

Deux semaines après son décès, le 25 septembre 2022 à Casablanca, Aïcha Ech-Chenna a eu droit à un hommage posthume, ce vendredi 7 octobre 2022, au siège de l'association qu'elle a fondée, Solidarité féminine, installée dans le quartier Palmier à Casablanca, en présence du consul des Etats-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph.

L’agence de communication, L'Atelier digital, dirigée par Meriem Bessa et qui s’occupe depuis trois ans de la promotion de l’association, a participé à l'organisation de cet opération, dont la dénomination «810 couscous» fait référence à l’âge (81 ans) qu’avait la présidente de Solidarité féminine le jour de son décès. Multiplié par 10 en guise d'effet multiplicateur des bonnes actions en islam.

D’habitude, tous les vendredis, ce sont près de 400 couscous qui sont préparés au restaurant de l’association par les mères célibataires et qui sont ou dégustés sur place ou et livrés via une application. Mais aujourd'hui, le défi était de préparer 810 couscous et il a été relevé.

L’Association solidarité féminine, qui a pour principal objectif de venir en aide aux mères célibataires pour qu'elles n'abandonnent pas leurs enfants, a lancé plusieurs projets d’autonomisation pour l’indépendance financière de ces femmes. D’abord le restaurant, puis le hammam et la crèche…

La relève, ce sera l'Association

A la question de savoir qui va prendre le relais aujourd’hui et poursuivre le combat et tout le travail réalisé par Aïcha Ech-Chenna, son petit-fils, Mehdi Sahel, a déclaré pour Le360 que rien n’a été décidé, mais que la réflexion est en cours et que sa famille choisira le moment opportun pour annoncer la future organisation.

A la même question, Hafida Elbaz, celle qui est connue pour avoir été, de longues années durant, la vice-présidente de l’association, la numéro 2, répond que c’est l’association, la structure, qui prendra le relais de Aïcha Ech-Chenna. «Cette question de la relève a, à plusieurs reprises, été posée à Aïcha Ech-Chenna de son vivant et elle répondait que la relève était là et que c’était l’association».