Kiosque360. Les travailleuses et travailleurs saisonniers marocains sont de retour en Europe, où ils devraient apporter leur contribution au bon déroulement de l’actuelle saison agricole en France et en Espagne.

Les travailleuses et travailleurs saisonniers marocains sont de retour sur les terres agricoles européennes. 1090 d’entre eux ont atterri vendredi dernier en Corse, avant de se rendre dans des fermes françaises en quête de main d’œuvre.

C’est Al Ahdath al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 6 octobre. Le journal explique que ce déplacement intervient dans le cadre d’une opération visant à combler le déficit en main d'œuvre dont souffrent les champs agricoles dans cette île méditerranéenne.

Les travailleurs marocains y sont ainsi arrivés et devront observer une période de confinement dans le cadre des mesures de prévention contre la COVID-19 imposées dans le pays pour certaines catégories de voyageurs. Ce confinement, ajoute la même source, sera d’une durée de 10 jours, sachant que les travailleurs concernés disposent déjà d’autorisations de résidence valable entre deux mois et demi et six mois. C’est d’ailleurs là une des conditions imposées aux fermiers qui les accueillent dans leurs champs et qui doivent leur assurer une résidence ainsi que le voyage en aller-retour.

L’année dernière déjà, et malgré le contexte particulier dû à la pandémie, ils étaient 829 saisonniers marocains à se déplacer en Corse où ils ont contribué à sauver plus de 90% de la récolte de Clémentine et de mandarine. En effet, il est connu que l’île française fait partie des régions qui souffrent beaucoup de la rareté de la main-d'œuvre dans les champs agricoles, et les saisonniers marocains ont pris l’habitude d’y travailler chaque année. Des sources médiatiques locales parlent même d’un second convoi qui devrait y atterrir dès la fin de la semaine en cours.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, ce n’est pas qu’en France que les fermes s’apprêtent à accueillir les travailleurs marocains. En Espagne, ils devraient être beaucoup plus nombreux à participer à l’actuelle saison agricole. Les premiers chiffres tablent sur l’arrivée de pas moins de 12.700 saisonnières, principalement dans les champs de la région de Huelva.

Toujours d’après Al Ahdath Al Maghribia, qui se réfère aux informations émanant des sources espagnoles, les premières saisonnières marocaines devraient accoster à Huelva courant décembre prochain. Les arrivées devraient se poursuivre en février et mars prochains pour des contrats de travail de six mois. Les déplacements sont, pour leur part, assurés par des compagnies maritimes avec lesquelles des accords ont été conclus à cet effet.

Il reste néanmoins quelques points en suspens qu’il faudra résoudre d’ici là. Comme le rapporte le journal, les commissions locales chargées de la gestion de ce dossier devraient se réunir incessamment afin d’acter les derniers aspects des préparations de cette opération, dont la question du certificat de vaccination. On ne sait pas encore, en effet, si celui-ci sera bien exigé pour les saisonnières marocaines.