Agence nationale des eaux et forêts: tensions autour des primes de fin d’année

Alors que la suspension du conseil d’administration de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) par le ministre de l’Agriculture suscite un vif débat, l’institution publique se trouve également confrontée à une crise interne majeure. «Les employés ont annoncé une fuite collective avant leur intégration forcée prévue pour le 1er janvier, tandis que le directeur général est accusé d’avoir procédé à la distribution du «surplus budgétaire» aux hauts responsables sous forme de primes de fin d’année», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 29 décembre.

Le report indéfini du conseil d’administration et l’approche de la fin de la période de six mois de prolongation pour le directeur général, Abderrahim El Houmi, mettent l’ANEF sous pression. Des critiques internes croissantes questionnent la gestion d’un budget annuel avoisinant 2,5 milliards de dirhams, au moment où des accusations pointent un manque de transparence dans l’utilisation des crédits restants des budgets de fonctionnement et d’investissement en fin d’exercice, lit-on.

Selon Al Akhbar, les fonds non dépensés au cours de l’année ne sont pas reversés au Trésor public, comme le prévoit la réglementation comptable applicable aux institutions publiques. À la place, ils sont distribués en fin d’année sous forme de diverses indemnités, telles que des primes de déplacement ou des allocations exceptionnelles. «Cette pratique soulève des interrogations légales quant à la conformité de ces dépenses avec les textes réglementaires, surtout qu’elles sont attribuées sous des intitulés qui ne reflètent pas toujours la réalité des missions accomplies», écrit encore Al Akhbar.

L’année en cours a été marquée par un mécontentement croissant parmi les employés et les responsables des services déconcentrés, dû aux inégalités flagrantes dans la répartition de ces sommes entre l’administration centrale et les services régionaux. Al Akhbar rapporte que «cette distribution se fait sans critères objectifs ni communication préalable, renforçant la perception de favoritisme et remettant en cause les principes de mérite et de transparence. Les directeurs centraux et chefs de départements ont ainsi reçu des indemnités dépassant 40.000 dirhams, tandis que les chefs de services ont perçu entre 6.000 et 10.000 dirhams». Des indemnités importantes auraient également été attribuées aux directeurs régionaux et provinciaux, qui ont ensuite procédé à une seconde distribution selon leurs propres méthodes, laissant les employés et techniciens des services centraux et régionaux avec une part marginale.

«La répétition annuelle de cette pratique, sans contrôle apparent, soulève des questions sur le rôle des organes de contrôle interne et de l’Inspection générale des finances dans l’examen de l’utilisation de ces budgets», souligne Al Akhbar. Transformer le surplus budgétaire en indemnités, plutôt que de l’investir dans le développement forestier ou la protection des ressources naturelles, constitue un gaspillage de l’argent public et appelle à une enquête pour déterminer les responsabilités et assurer une gestion rigoureuse, lit-on encore.

Dans ce contexte, les employés et les partenaires sociaux de l’Agence demandent la mise en place d’un système transparent de distribution des indemnités, sous la supervision de la Cour des comptes et du ministère de l’Économie et des Finances, afin que les ressources financières servent réellement les objectifs de développement pour lesquels l’Agence a été créée, et non des «gratifications de fin d’année».

L’ANEF traverse ainsi une période de tension sans précédent, exacerbée par l’annonce de départs massifs avant l’intégration forcée des employés, prévue par la loi à compter du 1er janvier. La majorité des concernés provient du secteur agricole, et le climat administratif est décrit comme un «tunnel sans issue» en raison de l’inquiétude croissante des employés face à la fin de leur affectation temporaire et au démarrage du processus d’intégration forcée, conformément à l’article 18 de la loi n° 52.20 instituant l’Agence nationale des eaux et forêts.