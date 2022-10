Pour échapper à la chaleur qui sévit en cette fin octobre dans plusieurs villes du Royaume, de nombreux touristes et habitants ont décidé d'aller à Agadir (Souss-Massa), pour profiter de la baignades et de ses plages de sable fin.

VidéoA Agadir, le beau temps fait le bonheur des habitants (des visiteurs de la ville, aussi). La hausse des températures pousse nombre d'entre eux à se rendre aux plages, pour se baigner, courir, faire du sport, jouer au ballon...

Pour échapper à la chaleur que connaissent plusieurs villes du pays, de plus en plus de personnes ont décidé de se rendre à la ville d’Agadir. Destination touristique de prédilection, aussi bien pour les Marocains que pour les étrangers, la ville fourmille de visiteurs ces derniers temps, venus profiter de ses plages et se livrer à de multiples activités sur le sable.

«Les plages sont tellement encombrées qu’on dirait qu’on est en mois d’août», s’exclame Jamal, un habitant d'Agadir.

«Nous sommes venus en plage pour nous rafraichir, puisqu’il fait très chaud ces derniers jours. C’est vraiment agréable ici. Comme vous le voyez, la plage est bien aménagée, propre et organisée», a-t-il aussi ajouté.

L’afflux qui caractérise actuellement la principale ville de la région Souss-Massa permet de redynamiser les différentes activités touristiques, et cette hausse des températures intervient au moment des vacances scolaires.

«C’est comme une session de rattrapage, mais pour les vacances d’été», ironise Idriss, un jeune de Kénitra.

Les visiteurs, quant à eux, tiennent à profiter au maximum du beau temps et de la beauté de cette cité.

«Je suis venu à Agadir pour m’amuser et passer de bons moments. C’est une ville touristique qui attire beaucoup de gens tout au long de l’année», affirme Noureddine, venu de Biougra passer ses vacances à Agadir.