© Copyright : DR

La danseuse Maya prend la défense de Soukaina Glamour poursuivie en état d'arrestation dans l'affaire Hamza mon bb. Dans un live sur sa page officielle facebook, elle fait de nouvelles révélations.

Soukaina Glamour poursuivie en état d'arrestation dans le cadre de l'affaire "Hamza mon bb" subirait une terrible dépression nerveuse. C'est ce qu'a révélé la danseuse Maya dans un live facebook diffusé sur sa page hier vendredi 3 janvier.

"Soukaina Glamour n'est pas la seule responsable, il faut incarcérer toutes les personnes impliquées dans l'affaire Hamza mon bb", a t-elle plaidé.

Pour rappel, le 14 octobre dernier, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé de placer un journaliste, un propriétaire d’une agence de location de voitures, et Soukaina Glamour en détention à la prison de l’Oudaya dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont également poursuivies mais en état de liberté pour "participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer". Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire suite au dépôt d’une caution de 400.000 DH.

Les soeurs Batma sont suspectées d’avoir propagé des allégations mensongères, d’atteinte à la vie privée d’autrui, de diffamation, de menaces, de chantage et de vol de données électroniques à caractère personnel.