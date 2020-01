© Copyright : DR

Kiosque360. Impliquées dans l’affaire Hamza mon bb, les sœurs Batma seront fixées sur leur sort ce lundi, à Marrakech. Elles sauront alors si leur liberté provisoire est toujours d’actualité. Les détails.

Dounia Batma connaîtra la décision du magistrat ce lundi 6 janvier, nous apprend le quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum dans sa livraison du jour. La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Marrakech se prononcera alors sur l’appel du Parquet général concernant la décision prise par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de poursuivre la chanteuse et sa sœur, également impliquée dans l’affaire Hamza mon bb, en état de liberté provisoire.

La Cour d’appel s’est opposée, en effet, à cette décision, réclamant une caution de 500.000 dirhams pour les deux protagonistes, ainsi qu’un retrait de leurs passeports. Pour rappel, le juge d’instruction Mohamed Assabiri a infligé à Dounia Batma et sa sœur Ibtissam des cautions respectives de 300.000 dirhams et 100.000 dirhams.

Les sœurs Batma sont accusées d’avoir participé à l'accès frauduleux au système de traitement informatique des données et à la diffusion d'images et déclarations d'autrui sans consentement des personnes concernées, dans le but de nuire ou de diffamer. Elles agissaient anonymement à travers plusieurs comptes Instagram ou encore Snapchat, gérés par une styliste marocaine installée à Dubaï.

La première audience de ce procès est fixée au 10 février 2020, au tribunal de première instance de Marrakech.

Toujours selon le média casablancais, la deuxième audience du procès d’un policier accusé de corruption et de divulgation de secrets professionnels aura lieu jeudi, non loin de la Cour d’appel, au Tribunal de première instance. Le mis en cause, qui exerce à Casablanca, profitait de sa position pour entrer dans les fichiers de la direction générale de la sûreté nationale, copiait les données de certaines victimes et les envoyait à ladite styliste.

Lors de la même journée de jeudi et au même endroit, aura lieu la deuxième audience d’un troisième procès lié à l’affaire. Les trois accusés sont la blogueuse Soukaina Glamour, un journaliste et le propriétaire d’une agence de location de voitures.

Comme les sœurs Batma, ils sont accusés de chantage et atteinte à la vie privée de plusieurs célébrités.