En l’espace de quatre jours, deux vols de RAM assurant la liaison Casablanca-Amman ont subi de fortes perturbations. Récit.

Une fin de semaine à oublier pour RAM, le transporteur aérien national. Deux vols, assurant la liaison Casablanca-Amman, capitale de la Jordanie, ont subi de fortes perturbations.

Cette mini-série noire a commencé jeudi dernier en fin de soirée. L’appareil, un Boeing 737-800, qui avait décollé à 23 heures passées de l’aéroport Mohammed V à Casablanca, pour rallier Amman, a dû rebrousser chemin au moment où il survolait le territoire algérien.

«Il y avait des suspicions sur le tableau de bord et le commandant de bord, par mesure de précaution, a décidé de revenir à Casablanca», assure une source à RAM, qui indique en outre que les passages ont été pris en charge pour ce qui concerne leur hébergement. Le même avion, après un contrôle technique, a pu redécoller le lendemain, vendredi 10 janvier.

Et 24 heures plus tard, rebelote: dans la nuit de samedi à ce dimanche 12 janvier, les passagers d’un autre vol Casablanca-Amman ont vécu une aventure similaire. L’avion qui les transportait devait atterrir vers 4 heures à l’aéroport d’Amman, mais a été contraint de se poser, d’urgence, à Cham El-Cheikh, en Egypte, l'aéroport le plus proche de la zone que le pilote survolait.

«Les conditions climatiques de la capitale jordanienne ont fait qu’aucun avion ne pouvait atterrir à l’aéroport de cette ville», assure une source à RAM.

Après moins de deux heures sur le tarmac de l'aéroport de Charm El-Cheikh, le temps que le ciel se dégage, l’avion de RAM, également un Boeing 737-800, a pu redécoller et atterrir sans encombre à Amman.