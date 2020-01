Administration. Voici le cadeau du gouvernement aux lauréats de l’ENSA

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration

Le gouvernement ouvre enfin les portes de l’IGF, de l’IGAT et du MAE aux lauréats de l’Ecole nationale supérieure de l’Administration (ENSA). Voici comment et selon quels quotas et critères.

Très bonne nouvelle pour les lauréats de l’Ecole nationale supérieure de l’Administration (ENSA, Rabat). Lors du dernier conseil de gouvernement tenu le 26 décembre, l’Exécutif a enfin examiné et adopté trois projets de décrets ouvrant à ces lauréats les portes du ministère des Affaires étrangères, de l’Inspection générale des Finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’Administration territoriale (IGAT, ministère de l’Intérieur). Recrutement d'experts: El Othmani face à une nouvelle polémique Pour les détails, sachez que pour faire partie du corps de l’IGF (Inspecteurs), le département chapeauté par Mohamed Benchaaboun va recruter parmi les 10 premiers de chaque promotion. Plus «généreuse» est l’IGAT qui va désormais dédier le quart des postes budgétaires réservés aux inspecteurs aux lauréats de l’ENSA. Quant au ministère des Affaires étrangères, le projet de décret qui le concerne stipule qu’il a la latitude de recruter des lauréats de l’ENSA (au poste de conseillers aux AE), mais selon les besoins de ce département.

Par Mohammed Boudarham