A l’approche du mois sacré du ramadan, l’offre en légumes est abondante dans les marchés casablancais, avec des prix plus élevés que ceux des années précédentes, mais qui commencent à décroître progressivement par rapport à ceux affichés durant les dernières semaines écoulées. Tour d’horizon dans un marché de la ville.

Comme chaque année, les grossistes et les détaillants rencontrés dans un marché casablancais se réjouissent de l’abondance de l’offre en légumes fortement consommés par les Marocains, et indispensables à la préparation de nombreux plats ramadanesques.

Dans le souk Zemmouri du quartier Derb Ghallef à Casablanca, le prix des légumes diminue progressivement, et retrouve un cours normal. Lundi 28 mars 2022, les tarifs affichés sont raisonnables et à la portée des petites bourses.

C’est ce que nous confirme une détaillante interrogée par Le360 avant de se lancer dans l’énumération des prix des différents légumes. «Les tarifs ont baissé aujourd'hui. Les pommes de terre sont à 6 dirhams le kilogramme, le chou-fleur entre 4 et 5 dirhams le kilo, les carottes à 5 dirhams, les courgettes entre 5 et 7 dirhams le kilogramme, et les aubergines sont à 6 dirhams le kilogramme», indique-t-elle.

Même constatation auprès des autres commerçants qui se réjouissent principalement de la baisse du prix de la tomate et de l’oignon; deux produits très prisés par les familles marocaines, qui ont enregistré une hausse vertigineuse durant les semaines qui ont précédé, frôlant respectivement les 12 et 10 dirhams le kilogramme.

«Ce matin le kilogramme de tomates a baissé de 2 dirhams, passant de 10 dirhams à 8 dirhams le kilogramme. Même chose pour l’oignon dont le prix a baissé de 2 voir 3 dirhams, oscillant aujourd’hui entre 7 et 8 dirhams le kilogramme», détaille un autre vendeur de fruits et légumes.

Mais ce n’est pas tout. Le kilogramme de citrouille est à 8 dirhams, le concombre varie entre 5 et 7 dirhams le kilogramme, les poivrons vert et rouge oscillent entre 8 et 10 dirhams le kilo. La patate douce et le fenouil sont quant à eux à 5 dirhams le kilo, tandis que le prix de la betterave varie entre 7 et 9 dirhams le kilogramme.

Dans ce souk populaire de la capitale économique, la baisse des prix des légumes ravit vendeurs et acheteurs surtout, qui commencent à retrouver leur pouvoir d’achat habituel.