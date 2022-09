© Copyright : DR

Le marché du Lido à Fès représente une alternative pour les familles aux revenus modestes lors de l'achat des manuels scolaires pour leurs enfants. Ici les manuels usagés sont échangés, vendus ou achetés à moitié prix.

La hausse des prix de certains manuels scolaires (livres adoptés par les missions françaises et les écoles privées) pousse plusieurs parents à recourir aux livres usagés. A Fès, au quartier du Lido, plusieurs familles au revenu faible y font leurs emplettes pour la rentrée scolaire.

Plusieurs parents d’élèves rencontrés par Le360 avouent recourir à ce marché et se disent entièrement satisfaits de cette option qui représente une alternative aux prix pratiqués par les libraires où les livres s’y vendent deux à trois fois plus chers. «Des manuels qui coûtent 120 dirhams on les achète ici à moitié prix. C'est une solution intéressante et qui convient aux familles aux revenus modestes et qui ont souvent du mal à arrondir leurs fins de mois», déclare un acheteur.

Le problème, comme l’explique un bouquiniste sur place, c’est que le programme change chaque année et qu’il est difficile de trouver facilement un manuel. «Ici les clients viennent échanger les livres, le problème c’est que les programmes changent presque chaque année selon les niveaux scolaires, donc des fois on a du mal à s’approvisionner», nous confie ce vendeur à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023.