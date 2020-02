© Copyright : Le360

Candidat au poste de secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM -opposition), Mohamed Cheikh Biadillah livre les principaux objectifs qu'il veut atteindre une fois élu: "la réunification des forces du parti" et "la contribution de celui-ci au développement du pays".

Candidat actuellement en pleine campagne électorale, Mohamed Cheikh Biadillah, qui est l'un des fondateurs du PAM, a réuni hier, samedi 1er février, dans le complexe artisanal d'El Oulja de Salé, une assistance venue de toutes les régions du pays.

Parmi le public, il y avait des proches du secrétaire général sortant, Hakim Benchamach.

Ancien ministre de la Santé, sous le gouvernement de Driss Jettou, Mohamed Cheikh Biadillah, qui a occupé le poste de secrétaire général de ce parti, et qui a aussi présidé, au Parlement, la Chambre des conseillers, a distillé, à cette occasion, plusieurs messages.

En premier lieu, Mohamed Cheikh Biadillah a insisté sur les principes essentiels de droiture et d'honnêteté du projet qu'il conduit.

"Nous ne sommes pas là pour nous mobiliser contre une personne ou remplacer quiconque, nous sommes là pour défendre les idéaux pour lesquels le parti a été créé en 20O8", a-t-il déclaré à l'assistance, avant de pointer du doigt les vrais "adversaires" de son projet: "la pauvreté, la vulnérabilité, le mépris et la mauvaise gestion".

Pour Mohamed Cheikh Biadillah, "les doléances et les attentes de citoyens sont énormes. Nous voulons tourner la page {de la crise du PAM} et avancer ensemble pour construire le Maroc de l'avenir".

Pour ce quatrième congrès du Parti Authenticité et Modernité, prévu le 7 février prochain à El Jadida, cinq candidats sont lice, dont, en plus de Mohamed Cheikh Biadillah, Abdellatif Ouahbi, et Samir Belfkih.

Sauf énorme surprise, Hakim Benchamach ne brigue pas un second mandat.