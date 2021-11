© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement, Chakib Benmoussa a ouvert vendredi soir, 5 novembre 2021, à Rabat le nouveau cycle de conférences du Conseil du développement et de la solidarité (CDS) sur une note positive pour le Maroc: la perspective d’un taux de croissance durable de 6% à l'horizon 2035.

"Le Maroc pourrait atteindre vers cette échéance un taux de croissance d'une moyenne de 6% avec des variations oscillant entre 5 et 7%", a affirmé Chakib Benmoussa devant une nombreuse assistance composée notamment d''hommes politiques, d'hommes d'affaires, d'économistes, de banquiers, d'intellectuels et de dirigeants et membres du CDS, un des plus importants think tank de la place.

Très à l'aise dans son exposé, l'actuel ministre de l'Education nationale a livré les grands axes du rapport relatif au nouveau modèle de développement sur un ton "d'espoir, de confiance et de réalisme".

"Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs sans la mobilisation de tous. C'est un modèle qui interpelle tout le pays à savoir les pouvoirs publics, le gouvernement, les forces vives de la nationale notamment les divers secteurs actifs" a-t-il mis en garde d'emblée. Pour réussir dans le temps, selon lui , il faut "agir en harmonie et en toute responsabilité pour atteindre les objectifs escomptés".

Chakib Benmoussa a tenu à préciser que le modèle "ne constitue pas" une feuille de route, mais une compilation d'un programme d'orientations destiné à accompagner et à consolider le développement socio-économique du pays", a déclaré le ministre dont l'allocution a duré près d'une heure et demi.

Dans l’assistance se trouvaient André Azoulay, conseiller du Roi; Mohamed Benamour, président du CDS; Mustapha Mellouk, membre du CDS; Olivier Becht, président du groupe Agir à l'Assemblée nationale française (majorité présidentielle; Fathallah Sijilmassi, directeur général de la Commission de l'Union africaine; Abdelhamid Addou, président directeur général de la Royal air Maroc et des membres de la Commission spéciale sur le modèle de développement comme Mohamed Tozy et Mohamed Fikrati.

Cet évènement s'inscrit dans la relance des activités du CDS après un gel dû à la pandémie, a affirmé Mohamed Benamour. Il coïncide avec le 10e anniversaire de la création du CDS. Ce centre de réflexion et de débat regroupe des décideurs politiques, économique, et des experts multidisciplinaires de renom appartenant au public et au privé.