© Copyright : Le360

La réunion consultative des membres de la Chambre des représentants libyenne se tient depuis hier, lundi 23 novembre, et doit se poursuivre jusqu'à demain, mercredi 25 novembre à Tanger. Plus de 100 membres représentant les différents courants politiques libyens y sont représentés.

Alors que Tanger abrite depuis hier, lundi 23 novembre, une réunion consultative des membres de la Chambre des représentants libyenne, dans une déclaration aux médias à cette occasion, Mohamed Raied, membre de la Chambre des représentants libyenne, a exprimé ses vifs remerciements au Roi, au gouvernement et au peuple du Maroc. Le haut responsable libyen a souligné que la tenue de cette réunion traduisait la volonté du Maroc de soutenir le peuple libyen pour sortir de la crise, le Royaume ayant parrainé l'Accord politique libyen qui a grandement contribué à la stabilité du pays.

Il y a actuellement 103 membres de la Chambre des représentants libyenne, alors que le quorum requis en ce qui concerne cette instance représentative est de 95 membres, a-t-il indiqué, ajoutant que d'autres représentants de cette Chambre affluent encore à Tanger et que le nombre des participants à cette réunion pourra donc se situer entre 110 et 120 membres.

Il s’agit de la première réunion, depuis plusieurs années, de la Chambre des représentants libyenne, considérée comme étant le seul organe légitime depuis le scrutin de 2014, a poursuivi Mohamed Raied, qui a affirmé que les participants comptent sur cette réunion pour établir le programme d’une autre session officielle de la Chambre des représentants libyenne, qui se tiendra cette fois-ci en Libye, afin de se mettre d’accord sur tous les enjeux concernant la gestion du pays par cette instance législative.

Pour sa part, Ayman Saif Al-Nasr, membre de la Chambre des représentants libyenne, a réitéré ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au Royaume du Maroc pour les efforts jusqu'ici déployés pour résoudre la crise libyenne, précisant que la réunion consultative de la Chambre des représentants à Tanger visait à une préparation à même de faire face aux prochaines échéances, avec l’espoir de restaurer la souveraineté et la stabilité en Libye.

"Nous nous mettrons d’accord sur les grandes lignes du prochain projet et nous pourrons tenir une réunion en Libye en plein quorum, en présence des membres de la Chambre, qui expriment la volonté du peuple libyen, afin de ressortir avec des décisions cruciales à même de restaurer la sécurité et la stabilité de la Libye", a-t-il indiqué.

"Notre présence ici constitue une soupape pour cette opération, au moins afin de faire face aux prochaines échéances, notamment la voie constitutionnelle et les élections qui permettront de restaurer rapidement la stabilité de la Libye", a-t-il estimé.

Quant à Halima Essadek, également membre de la Chambre des représentants libyenne, elle a expliqué que le but principal de cette réunion consultative, à laquelle participent plus de 100 membres de l’Est, l’ouest et le sud de la Libye, est "d’unifier la Chambre des représentants", soulignant que les participants à cette réunion de Tanger œuvraient à en ressortir avec "une vision unifiée" pour faire sortir la Libye de cette crise.

"Nous espérons que nous sortirons de la réunion consultative de Tanger avec un résultat positif, à savoir la tenue d’une session en plein quorum en Libye où sera déterminé le destin de la Libye", a-t-elle confié.