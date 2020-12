© Copyright : Le360

Les contre-vérités et fake news répandus par les ennemis de notre intégrité territoriale seront contrés notamment par un plaidoyer, qui armera tous les intervenants à travers une formation assurée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Faculté de droit de Rabat.

Cette stratégie de formation -fruit d’un partenariat entre le CCME et la Faculté de droit et des sciences juridiques de Rabat-Agdal, est destinée à contrer à l'étranger "tout ce que les génies de la désinformation, à savoir le régime militaire d'Alger et ses mercenaires, livrent à longueur de journée pour induire en erreurs l’opinion publique".

"Maintenant, nous allons redoubler d'efforts pour faire éclater la vérité à travers des contacts, des livres, des activités artistiques et, pourquoi pas, multiplier des jumelages entre les villes marocaines du sud et celles de pays arabes, africains, européens et asiatiques", a affirmé Abdellah Boussouf lors de la signature de la convention de partenariat avec Farid El Bacha, doyen de la Faculté de droit et des sciences juridiques.

"Nous sommes en train, a dit Boussouf, de rectifier les mensonges des ennemis et de relayer les vraies informations".

Selon Farid El Bacha, "l'objectif scientifique de cet accord vise à développer les fondements juridiques et institutionnels concernant toutes les démarches qu'entreprend le Maroc dans la préservation de sa souveraineté et de ses intérêts dans ses provinces sahariennes".