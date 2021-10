Les députés et conseillers parlementaires, satisfaits des orientations royales données lors du discours du roi Mohammed VI au Parlement le 8 octobre 2021.

© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

Le députés et conseillers parlementaires ont suivi avec un grand intérêt le discours du roi Mohammed VI, le qualifiant de "feuille de route" pour le développement économique et social du pays.

Ce discours royal a été prononcé à l'adresse des représentants de la nation réunis au Parlement à Rabat à l'occasion de l'ouverture, ce vendredi 8 octobre 2021, de la session d'octobre de la 11e législature. Les députés et conseillers parlementaires, réunis en petit nombre afin de respecter les mesures de protection contre le Covid-19, ont noté avec satisfaction les principales orientations énoncées par le Roi, notamment au sujet du nouveau modèle de développement et "les défis" qui se posent au Maroc dans divers secteurs.

Le Souverain, ont-ils tenu à rappeler, a appelé le gouvernement "à définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement".

Le député du PPS (opposition), Rachid Hamouni a relevé les autres points soulevés par le Souverain, notamment les défis de la pandémie et la création d'un dispositif national ayant pour objet la réserve stratégique de produits de produits alimentaires et énergétiques, ainsi que la cause nationale.

De son côté, Neïla Tazi, conseillère parlementaire de la CGEM ,a mis en exergue les orientations royales liées à la relance économique et la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. "C'est un discours historique", a affirmé l'élue de la CGEM. Elle a estimé qu'il faut "unir les efforts, gouvernement et pouvoir législatif, en assumant les responsabilités, pour aller dans le sens de la vision du Souverain".

Jalila Morsli, conseillère parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité) a déclaré, quant à elle, que l'Exécutif, formé de la coalition RNI-PAM-Istiqlal, comprend "des jeunes et des compétences invités à fournir ensemble des résultats concrets lors de leur mandat".

Le conseiller parlementaire, Abdessalam Lebar, de l'Istiqlal (majorité) a abondé dans le même sens, qualifiant le discours royal de "feuille de route". Le Souverain constitue "pour nous, notre visionnaire, notre guide et notre stratège", a affirmé le représentant istiqlalien de la ville de Fès.

Latifa Leblih, députée du RNI de la liste régionale de Rabat, a elle aussi salué le discours royal, exprimant la volonté des deux chambres du Parlement de "soutenir les actions du gouvernement", pour réussir les projets.

Enfin, Ahmed Touizi, désigné nouveau chef du groupe parlementaire du PAM (majorité) au sein de la Chambre des représentants, s'est arrêté longuement sur le volet du nouveau modèle de développement évoqué par le Souverain dans son discours. "Nous allons mettre en œuvre ce modèle durant les cinq prochaines années, car ses objectifs visent à changer et améliorer la vie des gens".