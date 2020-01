© Copyright : Le360

En ouvrant, ce samedi 4 janvier à Salé, les travaux de la commission préparatoire du 4e congrès du PAM, Hakim Benchamas, secrétaire général, et Samir Goudar, son ancien détracteur, se sont donné longuement une accolade, illustrant, sous des applaudissements nourris, la réconciliation. Détails.

Interrogé par Le360 sur le fait de savoir s'il va se porter candidat pour un second mandat à la tête du PAM, Hakim Benchamas a affirmé qu'il est «prématuré de parler de ce sujet en ce moment. Aujourd'hui, nous voulons établir une vision dans le cadre du consensus et de la réconciliation».

Outre les accolades, Hakim Benchamas et Samir Goudar se sont échangé des mots d'excuses après 8 mois de crise aiguë au sein de ce parti. Goudar, président de la commission préparatoire du 4e congrès, a adressé aussi ses excuses «à tous ceux qui se seraient sentis offensés de ma part». Il a appelé par leurs noms notamment Benchamas et Larbi Lamharchi, ami intime et confident du secrétaire général du PAM.

Pour sa part, Hakim Benchamas a estimé que «la réconciliation n'est pas un choix opportuniste en vue de faire sombrer le parti dans le chaos». «Je vous implore, a-t-il déclaré, de s'unir et d'aller, la main dans la main, au prochain congrès parce que de nombreuses échéances attendent le parti. En unissant nos rangs, vous allez aussi asséner une leçon aux adversaires qui misent sur nos divisions internes». Le SG du PAM a cité implicitement le PJD (Parti de la justice et du développement).

Interrogés par Le360, plusieurs militants du PAM ont exprimé leur volonté de s'unir et d'ouvrir une nouvelle page. Ce voeu a été émis par Samir Belfkih, membre du conseil fédéral, Mohamed Soloh, secrétaire général de la commission préparatoire, Mehdi Bensaid, membre du conseil fédéral, Abdellatif Ouahbi, membre du bureau politique, Khadija El Gour, porte-parole du PAM.

La commission préparatoire doit fixer, lors de ses travaux d'une journée, la date et le lieu du 4e congrès du PAM.

Il faut rappeler que Mohamed Cheikh Biadillah, ancien secrétaire général du PAM, a confié en exclusivité, mercredi 1er janvier 2020, à Le360, sa décision de se porter candidat à la tête du parti du Tracteur lors du 4e congrès.