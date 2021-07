© Copyright : le360

La République démocratique du Congo (RD Congo) a demandé au Maroc, via un de ses hauts responsables en visite à Rabat, de l’aider à lutter contre le trafic des êtres humains, un phénomène qui s’aggrave en Afrique.

"Je conduis une délégation de mon pays pour demander au Maroc de mettre son expérience au profit du Congo démocratique en matière de lutte contre la traite des personnes", a affirmé Cécile Rébeca Meta Kasanda, présidente de l’agence congolaise de lutte contre le trafic des êtres humains, au terme d’une réunion qui a eu lieu, ce lundi 5 juillet, 2021 au siège du ministère de la Justice à Rabat.

Cette réunion de travail a regroupé, autour de la délégation congolaise, le secrétaire général du ministère, Abdelillah Bennani, et le directeur des affaires pénales et des grâces, Hicham Mellati.

"Le Maroc peut nous aider à élaborer des lois, à former des cadres et à échanger des experts entre les deux pays", a ajouté Cécile Rébeca Meta Kasanda, avant de proposer, au ministère marocain de la justice, la signature d'un accord de coopération bilatérale dans ce domaine.

Cette reconnaissance de la RD Congo à l'égard de l'expérience marocaine rejoint la conviction du Maroc que la question de l'immigration clandestine doit, d'abord et avant tout, être combattue par l'élimination des trafics de traite des personnes en Afrique et en Europe.

Récemment, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a répondu à l'Espagne et aux parlementaires européens que le Maroc a depuis longtemps "une stratégie africaine de la migration". Il a indiqué en substance que la résolution de ce fléau passe également par la lutte du trafic des personnes. Il a estimé que ce domaine est "difficile et complexe" qu'il faut résoudre d'une manière globale et à travers plusieurs et différents paramètres.

Cécile Rébeca Meta Kasanda est une congolaise juriste de formation. Avocate pendant 21 ans, elle est aussi coordinatrice des programmes et projets de justice et sécurité, droits de l'homme, genre et violences sexuelles.