L'ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, a félicité le Maroc suite aux élections tenues le 8 septembre dernier. A l'occasion de la célébration du centenaire de la présence suisse au Maroc, le diplomate a abordé, pour Le360, les différents volets des relations entre les deux pays.

«Le scrutin s’est tenu de manière extraordinaire, parfaitement organisé» a d'emblée déclaré l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, dans le contexte des célébrations à Rabat du centenaire de la présence suisse au Maroc.

«Tout a été fait dans les règles de l’art, avec une très bonne participation et des résultats qui sont clairs, et qui permetteront certainement au Maroc de se diriger vers cinq années de collaboration avec la Suisse au niveau parlementaire», a indiqué l'ambassadeur.

Le diplomate a aussi expliqué que le partenariat entre le Maroc et son pays, la Suisse, était très solide, multiple, varié et empreint de confiance. «Nous avons de nombreuses coopérations de pays qui sont certainement différents mais souvent complémentaire et toujours dans la franchise, le dialogue et la recherche de partenariats constructifs pour les deux pays», a précisé le diplomate.

Guillaume Scheurer a de plus annoncé la visite au Maroc, au cours de l’année prochaine, du ministre suisse de l’Economie, de l'éducation et de la formation professionnelle, Guillaume Parmelin.