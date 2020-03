L'entretien et la maintenance du matériel militaire, une priorité absolue de l'état-major général des FAR pour garantir la disposition au combat du soldat marocain.

Infanterie motorisée: de l'allure et une disposition à toute épreuve.

Des images inédites parvenues du Secteur opérationnel de la zone Sud, où une délégation parlementaire effectue une visite de prospection, renseignent sur le moral élevé des vaillants soldats des FAR et l’efficacité du dispositif de défense marocain.

Des images aussi inédites qu’édifiantes sur la disposition au combat de nos valeureuses Forces armées royales, bouclier protecteur et rempart infranchissable pour la défense de la Patrie. Celles qui nous sont parvenues du Secteur opérationnel de la Zone Sud, précisément au niveau du Dispositif de défense marocain, où une délégation parlementaire effectue une visite de prospection depuis mercredi dernier, sur hautes Instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales.

Lors de cette visite, la délégation parlementaire a pu s'enquérir in situ du moral très élevé du soldat marocain, de l'efficacité du Dispositif de défense marocain, ainsi que des équipements logistiques et militaires flambant neufs grâce aux efforts d'entretien et de maintenance consentis par l'état-major général des Forces armées royales.