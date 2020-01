Vidéo. Côte d’Ivoire: le message d’Akhannouch aux Marocains de (toute) l'Afrique

© Copyright : Le360

Devant 350 militants et compétences du Rassemblement national des indépendants (RNI), réunis ce dimanche 26 janvier à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Aziz Akhannouch a appelé les jeunes Marocains à se mobiliser et à s'intéresser davantage à la politique et à la chose publique.

Le RNI a choisi cette occasion pour clarifier des rumeurs sur le départ du président du Mouvement des jeunes du parti, ainsi que sur la représentativité des MRE dans le futur Parlement issu des élections législatives de 2021. «Il faut que la confiance revienne et s'installe, pour que les jeunes améliorent leur situation, il faut qu'ils intègrent le domaine politique et s'intéresse à la chose publique», a martelé le président du RNI devant le Congrès des Marocains du monde tenu à Abidjan, ce dimanche 26 janvier, en présence des membres du bureau politique du parti, et de la ministre du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui. Ce congrès du RNI à Abidjan a été marqué par la visite de l'homologue ivoirien du ministre de l'Agriculture du gouvernement El Othmani: parmi les personnalités de marque présentes à cette rencontre, celle du ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobena Kouassi Adjoumani, qui a rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI. D'après Aziz Akhannouch, «la politique ne consiste pas barrer la route aux jeunes ayant des opinions différentes. La réelle politique, c'est le militantisme et l'action collective au service de la communauté et du pays». Le président du RNI a salué par ailleurs le rôle que joue la communauté marocaine établie en Afrique qui "a préféré une immigration choisie". Aziz Akhannouch a en outre indiqué que son parti avait mis au point, dans ses futurs plans d'action, les priorités que sont l'emploi des jeunes, la santé et l'éducation nationale. Propos de Aziz Akhannouch sur "le manque d'éducation" des Marocains: voici les explications du RNI «Nous serons toujours à votre écoute, sachant que le RNI va établir un programme relatif à toutes les consultations qu'il a eues sur les plans national et international». Aziz Akhannouch a d'autre part mis fin aux rumeurs selon lesquelles des divisions internes seraient à l'origine du départ de Youssef Chirri de la tête du Mouvement des jeunes du RNI. Les dirigeants du RNI, dont Rachid Talbi Alami, ont balayé d'un revers de main ces allégations, indiquant que Lahcen Saadi, désormais à la tête du Mouvement des jeunes, avait repris le flambeau sans difficultés, étant donné que le terrain avait déjà été balisé par Youssef Chirri, qui a, quant à lui, décidé de s'occuper de sa région, qui comprend les villes d'Errachidia et de Ouarzazate. Enfin, Anis Birou, le président du RNI pour la région 13, celle des Marocains du monde, a exprimé le souhait de son parti de voir les MRE représentés dans la future composition du Parlement.

Par DNES à Katowice Mohamed Chakir Alaoui et Abderrahim Ettahiry