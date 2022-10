© Copyright : DR

Kiosque360. La Cour d’appel de Rabat a condamné, ce mardi, l’ancien ambassadeur du Maroc à Madagascar à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds dans l’affaire du don de riz offert par le Royaume à ce pays. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a condamné, mardi 4 octobre, l’ancien ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Amar, à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 5 octobre, que l’ex-diplomate est poursuivi pour le détournement d’une grosse somme d’argent réservée à l’achat d’importantes quantités de riz et offerte, en 2016, au peuple malgache. Le ministère des Affaires étrangères marocain avait dépêché, à l’époque, une mission d’inspection qui fut suivie par la révocation de l’ambassadeur et son remplacement par un autre diplomate.

Les faits remontent à 2020, quand le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat avait donné ses instructions pour soumettre Mohamed Amar à une enquête sur la base de rapports accablants établis à son encontre par le ministère de tutelle. Des rapports qui l’accusent d’avoir détourné la somme de 5,6 millions de dirhams réservée à l’achat de 550 tonnes de riz, don du Maroc au peuple malgache. Le mis en cause a réfuté ces accusations en jetant la pierre à l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) en sa qualité, dit-il, d’organe qui supervisait administrativement et financièrement cette opération. Il a, en outre, déclaré aux enquêteurs que son rôle était purement consultatif et se résumait à orienter l’AMCI vers une société spécialisée et réputée, dans la région, dans le domaine de la nutrition.

Des sources indiquent que l’ambassadeur a eu du mal à justifier l’absence de documents décrivant la procédure de ce marché, le manque de concordance entre les bons de livraison et les factures, ainsi que le décalage entre les dates des factures et les transferts bancaires effectués avant l’offre de service. Le quotidien Assabah, qui traite le même sujet, évoque des facteurs qui jouent en faveur de l’ambassadeur. Il cite notamment la commission rogatoire demandée par le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat aux autorités judiciaires malgaches. Les mêmes sources soulignent que les données présentées par l’ambassadeur à la BNPJ et à la juge d’instruction correspondent au contenu de la commission rogatoire. Une mission qui a confirmé une concordance avec les documents de livraison de 550 tonnes de riz d’une valeur de 600.000 dollars.

La commission rogatoire comporte, par ailleurs, une lettre de décharge signée par l’ambassadeur et le secrétaire exécutif de l’office malgache de gestion des catastrophes. Les enquêteurs ont toutefois découvert des transferts douteux de salaires et indemnités du diplomate sur un compte en France, ainsi que d’autres virements effectués par sa cuisinière personnelle.