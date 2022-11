© Copyright : DR

Le Maroc prend part au MED Trident Exercise, dans la capitale italienne, depuis le mercredi 9 novembre dernier, aux côtés de plusieurs partenaires, dont des organisations onusiennes, les Etats-Unis et l’Italie. Une exercice conjoint qui prend fin ce vendredi 11 novembre 2022.

Selon un communiqué du Département d’Etat américain, le Royaume du Maroc prend part depuis deux jours, au MED Trident Exercise à Rome, qui prend fin ce vendredi 11 novembre 2022.

Un exercice co-organisé avec les Etats-Unis et l’Italie, en plus de plusieurs organisations onusiennes, comme l’Office du contre-terrorisme des Nations Unies (UNOCT), l’Office contre les drogues et le crime (UNODC) relevant de la même organisation, en plus de l’Union européenne.

MED Trident Exercise vise à instaurer de meilleures pratiques et renforcer la coopération régionale, concernant la détection d’éventuels matériels radiologiques ou nucléaires pouvant servir des desseins terroristes dans les ports et les scènes de crime.

L'exercice conjoint vise aussi à renforcer les capacités d’investigation des enquêteurs en la matière. MED Trident Exercise porte aussi sur des cycles de formation aux lois internationales relatives au terrorisme radiologique et nucléaire, dont les termes de la Convention internationale pour la suppression des actes du terrorisme nucléaire (ICSANT).

Les échanges, en présence d’experts issus d’une vingtaine de pays, ont permis, selon Département d'Etat américain, d’approfondir la réflexion sur les mécanismes de coopération internationale et de promouvoir un dialogue entre les pays concernés. Les participants à cet exercice sont issus de plusieurs services et administrations: parmi eux, figurent des juristes, des responsables sécuritaires, des magistrats, des douaniers ainsi que des experts ès technologies nucléaires.

La diplomatie américaine rappelle à cet égard que le Maroc et l’Italie sont des partenaires-clés dans la lutte antiterroriste, qui travaillent étroitement à la sauvegarde des intérêts sécuritaires, et que les Etats-Unis, l’Italie, le Maroc et le Niger président le focus group africain de la Coalition globale contre le mouvement terroriste Daech.