Kiosque360. La chambre criminelle chargée du terrorisme de Salé a condamné un daechien marocain à 12 ans de prison ferme. L’accusé, qui a passé plus de sept ans en Syrie, est considéré comme l’un des combattants marocains les plus endurcis ayant servi au sein de Daech.

La chambre criminelle chargée des affaires de terrorisme près de l’annexe de la cour d’appel de Salé a statué, jeudi dernier, sur le volumineux dossier d’un dangereux djihadiste. Il s’agit de l’un des plus importants combattants marocains ayant servi au sein de l’organisation terroriste Daesh en Syrie. Le ministère public avait requis 20 ans de prison ferme contre cet homme âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants, originaire du douar Souika à Tanger. Après délibération, la cour l’a condamné à 12 ans de prison ferme pour plusieurs chefs d’inculpation dont la constitution de bande criminelle, le port et l’utilisation d’arme à feu et la gestion de fonds dans le but de commettre des actes terroristes.

Le parcours terroriste de l’accusé est impressionnant puisqu’il a passé près de sept ans en Syrie aux côtés de Daech. Pour payer les frais de son voyage en Syrie, il a économisé sur ses revenus de plombier (9000 dirhams) et en vendant sa moto (3000 dirhams). L’accusé a opté pour le «djihad» sur instigation d’un autre combattant condamné par la suite à 5 ans de prison ferme, tout comme son fils qui a écopé de 2 ans de prison pour avoir participé aux combats de Daech en Syrie.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du samedi 8 février, que le mis en cause a participé à des combats meurtriers en Syrie après avoir appris à manier les fusils d’assaut, notamment la Kalachnikov. Au cours de son séjour dans ce pays, il a rencontré d’autres extrémistes marocains et a fréquenté la faction marocaine dénommée «Mouvement de Cham Islam» alors dirigée par un Marocain, ancien prisonnier de Guantanamo. L’accusé avait aussi adhéré à l’armée syrienne libre opposée au régime syrien ainsi qu’a d’autres groupes armés affiliés a Daech. Quand l’organisation terroriste a été défaite, il s’est refugié en Turquie où il a été arrêté et incarcéré pendant quatre mois avant d’être extradé vers le Maroc en 2019.