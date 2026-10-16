TATP, nitrate d’urée, chlorate... ce que la police scientifique a trouvé chez le partisan de Daech arrêté à Tanger

Un communiqué conjoint du pôle DGSN-DGST indique que les expertises physico-chimiques et l’analyse des traces numériques, menées par le Laboratoire national de la police scientifique et technique de Casablanca, ont révélé la présence de substances entrant dans la fabrication d’explosifs chez le jeune homme interpellé à Tanger le 9 octobre, et soupçonné de préparer des actes terroristes.

Selon la même source, ces substances comprennent le peroxyde d’acétone (TATP), un explosif d’amorçage très sensible. On y trouve également de l’engrais à base d’urée et une solution d’acide nitrique, utilisés pour fabriquer le nitrate d’urée, ainsi que des poudres chimiques puissantes qui accroissent la force de l’explosion. S’y ajoute un produit fortement oxydante permettant d’extraire du chlorate, utilisé comme charge explosive.

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Les expertises ont été réalisées par le service de chimie des preuves criminelles, la division des analyses physiques et la division des traces numériques du laboratoire. Elles ont porté sur des échantillons de diverses substances chimiques et sur des appareils électroniques saisis sur le suspect lors de son arrestation par les éléments du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), en coordination avec la police judiciaire de Tanger.

L’expertise technique confirme l’utilisation d’une solution d’acétone et de solutions acides comme précurseurs dans la fabrication du TATP. Elle établit aussi l’emploi d’une solution de chlorure de sodium, et de batteries reliées par des fils électriques à un objet métallique, afin d’obtenir une matière inflammable à base de rouille. Du carbonate de sodium et une solution basique ont servi à neutraliser l’acide durant la fabrication des explosifs.

Engins explosifs

Les expertises montrent également que les objets saisis comprennent des appareils de mesure du courant électrique et de charge de batteries, un téléphone portable relié à des fils électriques et un coupe-circuit. Le suspect détenait aussi des éléments servant à confectionner les circuits électriques d’engins explosifs commandés à distance ou à minuterie. Des clous et des têtes de vis, utilisés comme éclats pour faire davantage de victimes lors des explosions, figurent parmi les objets saisis.

Concernant les traces numériques récupérées sur un téléphone portable aux caractéristiques particulières, saisi chez le suspect, les expertises révèlent que l’appareil avait été modifié. Des circuits électroniques et des connexions électriques y avaient été ajoutés et son mode de fonctionnement avait été transformé pour l’utiliser comme système d’activation ou de déclenchement d’explosifs.

Dans leurs volets physico-chimique et numérique, les expertises ont établi que le suspect avait atteint un stade avancé de préparation à la fabrication d’explosifs. La nature des substances saisies et leur mode de composition le démontrent. Des traces techniques attestent en outre qu’il a procédé à des explosions d’essai en vue de les utiliser dans des opérations terroristes.

Affilié à Daech

Le communiqué précise que cette expertise technique et scientifique s’inscrit dans la mobilisation des sciences et des techniques avancées au service de l’enquête criminelle. Elle vise à mettre en avant le rôle des preuves scientifiques dans l’élucidation de ces affaires. Elle intervient en appui à l’enquête menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet compétent. Âgé de 22 ans, le suspect est affilié à l’organisation terroriste «Daech».

Selon la même source, le suspect avait en sa possession des manuscrits décrivant des méthodes criminelles de piratage informatique. Il détenait aussi des appareils électroniques, dont un téléphone modifié et relié à des fils électriques, un fer à souder et des fils de soudure, des batteries, du ruban adhésif, une quantité de clous, des coupe-circuits et des lunettes de soudage. S’y ajoutent des substances chimiques solides et liquides utilisées pour préparer et fabriquer des explosifs.