Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, avec le Secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), Nayef Falah Al-Hajraf.

© Copyright : Maroc diplomatie

Kiosque360. La marocanité du Sahara est un acquis définitif, indiscutable pour les pays de la Ligue arabe. L’Algérie vient à nouveau de l’apprendre à ses dépens, elle qui croyait pouvoir inscrire cette question à l’ordre du jour du sommet arabe qu’elle peine à organiser, explique le quotidien Al Ahdath dont est tirée cette revue de presse.

C’est une nouvelle gifle douloureuse que le Conseil de coopération du Golfe vient d’administrer au régime algérien, rapporte le quotidien Al Ahdath dans son édition du vendredi 28 janvier. Lors d’une rencontre en visioconférence, qui a eu lieu mercredi 26 janvier entre Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et le secrétaire général du CCG, Nayef Falah Al-Hajraf, ce dernier a réitéré la position constante des pays du Golfe soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intégrité territoriale.

Le secrétaire général du CCG a ajouté que toute solution de ce conflit régional factice ne peut se réaliser que dans le cadre du respect de la souveraineté du royaume du Maroc et de son intégrité territoriale. Ce soutien sans équivoque s’explique par le fait que le Maroc est un important et constant partenaire stratégique pour les pays du CCG, avec lesquels il a toujours été solidaire.

Selon Al Ahdath, Bourita a, pour sa part, remercié le secrétaire général du CCG et, à travers lui, les six Etats membres de cette organisation régionale, tout en exprimant la volonté du Maroc de renforcer le partenariat tous azimuts avec les pays du Golfe arabique.

Il a aussi réaffirmé, selon les termes du communiqué du MAECI, rapporté par Al Ahdath, «la disposition du Royaume à continuer à œuvrer avec le secrétariat général du CCG et les pays du Golfe pour jeter les bases d’une nouvelle étape de coopération qualitative, visant à consacrer un cadre de partenariat renouvelé et favorable au renforcement des relations politiques, économiques, commerciales et humaines, en concrétisation de la vision du roi Mohammed VI contenue dans le discours royal devant le Sommet Maroc-Pays du Golfe, tenu le 20 avril 2016 à Ryad.»

Al Ahdath rappelle qu’à l’issue du 42e Sommet des pays du CCG, tenu le 14 décembre dernier à Riyadh, les 6 Etats membres ont tenu à mentionner, dans le communiqué final, leur soutien constant à la marocanité du Sahara. Et de rappeler aussi la récente confirmation par l’Egypte, par la voix de son ambassadeur à Rabat, de son soutien à la marocanité du Sahara, et ce au moment même où Tebboune débarquait au Caire en visite officielle pour quémander le maintien du prochain sommet arabe à Alger.