Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, vendredi à Kinshasa, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, porteur d’un message du roi Mohammed VI, indique la présidence de la RDC.

Cette audience, tenue en présence de l'ambassadeur du Maroc à Kinshasa, Rachid Agassim, a été l'occasion pour le ministre marocain de souligner que «le Royaume entretient d'excellentes relations avec la RDC grâce notamment à l'amitié liant les dirigeants des deux États», ajoute la présidence de la RDC sur son compte officiel Twitter.

Concernant la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC, Sekkouri a indiqué que le Roi «tient fermement aux principes de la souveraineté et de l'intégrité» pour lesquels il «est intransigeant», souligne la présidence.

Selon l'agence congolaise de presse ACP, qui cite une source de la présidence de la RDC, les échanges entre le chef de l'Etat congolais et Sekkouri ont été l'occasion «de passer en revue également l’excellence des relations existant entre les deux pays, d’une part, et, d’autre part, entre SM le Roi Mohammed VI et le Président Félix-Antoine Tshisekedi».

Les relations diplomatiques et historiques entre la République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc ont «toujours été au beau fixe», note la même source.

Le ministre marocain avait été reçu, jeudi en audience à Libreville, par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, auquel il a remis un message royal.