Kiosque360. El Othmani s’est déplacé à Casablanca, en compagnie d’une forte délégation ministérielle, pour passer en revue les projets de développement en cours de réalisation dans la région et écouter les doléances des élus et de la société civile.

Une semaine à peine après les premières Assises de la régionalisation, tenues à Agadir, le chef du gouvernement a mobilisé son équipe pour une visite remarquée à Casablanca, chef-lieu de la région Casablanca-Settat. Accompagné d’une importante délégation ministérielle, El Othmani s’est ainsi déplacé dans la métropole, samedi, pour s’enquérir de l’avancement des projets de développement au niveau de la région, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 30 décembre.

Dans une déclaration reprise par le quotidien, le chef du gouvernement a assuré avoir passé en revue, avec son équipe, la totalité des projets lancés dans la région. La plupart d’entre eux, précise-t-il, affichent un état de réalisation très avancé, atteignant parfois des proportions de 80 à 90%. D’autres, par contre, reconnaît-il, nécessitent une intervention au niveau centrale pour régler des incidents survenus au cours de leur réalisation.

Certains chantiers ont ainsi besoin d'un déblocage au niveau central ou d'un appui financier supplémentaire, en raison des imprévus survenus en cours d'exécution, a notamment affirmé le chef de gouvernement. D’après Al Ahdath Al Maghribia, El Othmani a reçu une liste de 150 projets qui, au niveau de la région, souffrent de retard, présentent certains problèmes ou sont même à l’arrêt. Parmi ces projets, 43 nécessitent une intervention au niveau central, pour régler un problème de foncier ou signer une convention nécessaire à leur avancement.

Le chef du gouvernement et la délégation qui l’a accompagné ont également été interpellés par les élus sur au moins 72 projets programmés dans les communes et les provinces de la région. Notons que pas moins de 445 projets ont été signés sous la présidence du roi Mohammed VI, à Casablanca.

Par ailleurs, poursuit le quotidien, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'activation de la contractualisation entre la région et les départements gouvernementaux en tant que mécanisme pour la concrétisation des projets programmés à Casablanca-Settat, et ce dans le cadre de la contractualisation entre les régions et l'État à travers des contrats-programmes en conformité avec les attributions respectives inscrites dans les programmes de développement régional (PDR).

Cependant, note Al Ahdath Al Maghribia, alors que les élus de la région ont exposé les problèmes que connaît Casablanca-Settat, notamment au niveau de secteurs sociaux comme le logement, la santé, le transport public et l’enseignement, le chef du gouvernement et la délégation qui l’a accompagné se sont contentés d’écouter leurs doléances, prenant de temps en temps des notes, sans jamais proposer de solutions concrètes à leurs problèmes.

D’ailleurs, une grande partie de l’assistance a fini par se retirer avant même le déjeuner. Les élus et autres membres de la société civile présents à cette rencontre se sont ainsi rendus à l’évidence: le chef du gouvernement et son équipe n’étaient là que pour les écouter et, éventuellement, échanger des points de vues, affirme le quotidien. Mais il n’était guère dans leurs intentions, poursuit-il, d’entreprendre quoi que ce soit pour accélérer la réalisation des projets en cours, dont certains sont très en retard.