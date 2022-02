© Copyright : MAP

Kiosque360. Les divergences qui ont miné le PPS avant le scrutin du 8 septembre ont repris de plus belle avec la révocation par le bureau politique de plusieurs membres contestataires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Des dirigeants du PPS ont vivement critiqué la programmation par le bureau politique de plusieurs rencontres thématiques au niveau national ainsi que la circulaire publiée par le secrétaire général du parti, Nabil Benabdellah.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 11 février, que des sources de la Chabiba ont indiqué que des parties agissant de l’intérieur font pression sur le bureau politique pour qu’il accélère la préparation du onzième congrès national. Les mêmes sources récusent l’interaction de la direction du PPS avec le document politique publié par le courant «Nous sommes toujours sur le chemin».

Lequel document a condamné «l’échec de l’approche purement électoraliste poursuivie par la direction du PPS en faisant appel, tardivement, à des candidats non affiliés au parti pour les imposer aux bases militantes». Du coup, indique le document des contestataires, la direction du parti a détruit, en peu de temps, le capital électoral et militant accumulé depuis de nombreuses années.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le PPS a perdu, avant le scrutin du 8 septembre, des bases électorales historiques après la succession de démissions collectives de militants influents. Alors que la «flamme du parti» s’est éteinte, ces derniers jours, les luttes intestines se poursuivent après la révocation par le bureau politique de nombreux membres dans la plupart de ses organes.



Une décision qui survient après le lancement par ces réfractaires de l’initiative «Nous sommes toujours sur le chemin» pour, disent-ils, corriger les déviations politiques et idéologiques du parti. Le bureau politique n’a pas tardé à réagir en annonçant que ces personnes n’ont plus aucun lien avec le parti et ses organes. La direction considère que la décision de révoquer ces réfractaires, prise par la commission concernée, est conforme au statut et au règlement intérieur du PPS.