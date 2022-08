© Copyright : DR

Dans une «question prioritaire avec demande de réponse écrite», adressée au Haut représentant de l’Union européenne aux Affaires étrangères Josep Borrell, l’eurodéputé français Nicolas Bay s’interroge sur le bien-fondé de la participation du groupe séparatiste au Sommet UE-UA. Pour lui, c’est une anomalie.

Dans le contexte des nombreuses condamnations de la participation du Polisario à la Ticad 8 de Tunis, l’eurodéputé français Nicolas Bay a interpellé le Haut représentant de l’Union européenne aux Affaires étrangères Josep Borrell sur l’anomalie que constitue la participation du groupe séparatiste au Sommet UE-UA.

L’eurodéputé a soumis une question parlementaire prioritaire avec demande de réponse écrite, interpellant Josep Borrell ainsi que le Service européen pour l’Action extérieure (SEAE) au sujet de cette participation, sachant que ni l’Union européenne ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent l’entité fantoche.

L’interpellation de l’eurodéputé français s’explique par la fait que les partenariats africains, tels qu’ils existent avec la Chine, l’Inde, la Russie, la Turquie ou encore les Etats-Unis ne sont ouverts qu’aux Etats africains reconnus par le partenaire.

Dans sa question, l’eurodéputé Nicolas Bay a souligné que «les camps de Tindouf, sous contrôle du Polisario parrainé par l’Algérie sont un lieu notoire de recrutement de jeunes dans des réseaux criminels et djihadistes qui opèrent dans la zone sahélo-saharienne, ce qui aggrave l’instabilité de cette région stratégique pour l’Union».

Il a ajouté que «plusieurs responsables du polisario sont actuellement l’objet de poursuites devant les juridictions des Etats membres de l’Union pour des faits criminels graves et des actes de torture perpétrés sur des dissidents».

Nicolas Bay a également rappelé que «de nombreuses alertes ont été lancées, y compris au sein du Parlement européen, sur le fait que le Polisario détourne l’aide alimentaire accordée par l’Union».

L’eurodéputé français a conclu en s’interrogeant sur les actions envisagées par l’UE et le SEAE pour demander aux responsables concernés du Polisario de répondre aux faits criminels qui leur sont imputés, et si ces derniers comptent se pencher sérieusement sur les activités de ce groupe séparatiste et adopter une position de fermeté à son égard.