Parlement: niveau scolaire, âge, représentativité féminine… Voici le profil-type des nouveaux députés (infographies)

Un peu plus de 5% des nouveaux députés n’ont pas été au-delà du cycle primaire et plus du quart ont fréquenté les bancs du lycée. Voici le profil-type des nouveaux élus de la Nation.

Le nouveau Parlement sera composé de jeunes ou relativement jeunes, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur relatives au scrutin législatif du 8 septembre dernier. Selon ces statistiques, les moins de 35 ans représentent 8,35% alors que les 35-45 ans représentent 18,23%. Un peu plus du tiers des nouveaux députés sont âgés entre 45 et 55 ans (33,92%). Et la tranche d'âge la plus dominante reste toujours celle des élus âgés de plus de 55 ans avec un taux de 39,49%. Par niveaux d'instruction, le ministère de l'Intérieur révèle que plus du quart des nouveaux élus n'ont pas été au-delà du lycée (27,59%), alors que ceux à même de justifier d'études supérieures représentent 66,33%. Il faut souligner aussi que 5,32% des nouveaux élus ont un niveau d'études primaires. Signalons enfin que les femmes sont de plus en plus représentées au Parlement, avec un taux de 24,3%.

Par Mohammed Boudarham et Youssef El Harrak